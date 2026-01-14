Von der Leyen muss sich Misstrauensvotum stellen

Eingereicht hatte den Antrag die rechte Patrioten für Europa-Fraktion, die von der Leyen vor allem für das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay kritisiert. Zu ihr gehören unter anderem die Abgeordneten der FPÖ, der französischen Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen sowie die der Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán. Die Fraktion begründete ihr Misstrauen damit, dass die nationalen Parlamente und „Millionen europäischer Landwirte“ beim Abschluss des Handelsabkommens nicht berücksichtigt worden seien. Mercosur öffne Märkte für Produkte, die europäische Standards nicht erfüllen, und die Schutzklauseln würden nicht reichen, hieß es.