Als ein Salzburger in Wien die Absolute holte

Michael Neureiter, von 2004 bis 2008 Zweiter Landtagspräsident für die ÖVP, erinnert sich an einen Wahlkampfauftritt von Klaus in Hallein. „Ich war damals 15 Jahre alt und auf dem Schöndorferplatz war ein großer Auflauf. Auch an den Wahlsong kann ich mich noch gut erinnern“, sagt Neureiter. Das Lied „Wer die Wahl hat, hat die Qual“ mit einem Seitenhieb auf SPÖ und KPÖ zeigt, dass auch vor 60 Jahren schon im Wahlkampf nicht immer die feine Klinge dominierte.