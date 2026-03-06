Kein Heimflug! Urlauber sitzen auf Malediven fest

Zimmer besetzt: Touristen zittern um ein Quartier

Die „Krone“ hatte mit dem früheren Beamten am Donnerstag gegen Abend noch Kontakt via Handy. „Nach einem offiziellen Verlängerungstag wurden uns weitere Übernachtungen zugesagt, die an der Rezeption zu bezahlen sind“, schrieb der enttäuschte Urlauber. Ab heute, Freitag, stehen er und die anderen rot-weiß-roten Touristen auf der Straße. „Wir sind hier fast auf uns allein gestellt, fühlen uns vergessen und im Stich gelassen“, lautet der Tenor aus der 33-köpfigen Reisegruppe quer durch alle Generationen.