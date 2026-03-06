Skifahrer (52) lag nach Sturz bewusstlos im Wald

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen Mittag im Skigebiet Eggalm im Gemeindegebiet von Tux. „Der 52-jährige Däne war mit seinen Alpinskiern auf der blau markierten Piste Nr. 77 talwärts unterwegs“, heißt es seitens der Polizei. Bei der Piste handelt es sich laut den Ermittlern um einen rund vier Meter breiten Ziehweg mit flacher Neigung, der durch ein Waldstück führt.