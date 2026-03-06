Vorteilswelt
In Klinik geflogen

Skifahrer (52) lag nach Sturz bewusstlos im Wald

Tirol
06.03.2026 08:45
Der Urlauber wurde vom Rettungshubschrauber „Alpin 5“ geborgen.
Der Urlauber wurde vom Rettungshubschrauber „Alpin 5“ geborgen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Szenen in einem Skigebiet im Tiroler Zillertal! Ein dänischer Urlauber (52) kam am Donnerstag auf einer schmalen Piste zu Sturz, rutschte über eine Böschung in den Wald und blieb dort bewusstlos liegen. Angehörige schlugen Alarm. Der Schwerverletzte musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen Mittag im Skigebiet Eggalm im Gemeindegebiet von Tux. „Der 52-jährige Däne war mit seinen Alpinskiern auf der blau markierten Piste Nr. 77 talwärts unterwegs“, heißt es seitens der Polizei. Bei der Piste handelt es sich laut den Ermittlern um einen rund vier Meter breiten Ziehweg mit flacher Neigung, der durch ein Waldstück führt.

Unfallursache bisher unklar
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann während der Fahrt zu Sturz. In der Folge schlitterte er etwa fünf Meter über eine Böschung und rutschte in den angrenzenden Wald. Dort blieb der Skifahrer bewusstlos liegen.

Angehörige schlugen sofort Alarm
Angehörige, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, bemerkten den Unfall und setzten sofort einen Notruf ab. Die Pistenrettung leistete Erste Hilfe, ehe der Notarzthubschrauber „Alpin-5“ den Verletzten barg.

Schwere Beinverletzungen erlitten
Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Mann zunächst ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen. „Aufgrund seiner schweren Beinverletzungen musste er anschließend in die Universitätsklinik nach Innsbruck überstellt werden“, so die Exekutive.

Tirol
06.03.2026 08:45
Tirol

