Der oft verdrängte weibliche Blick in der Kunst

Frauen in der Kunst sind und waren immer ein Gradmesser für ihre Stellung in der Gesellschaft – bis in die Gegenwart. Anlässlich des Frauentages am 8. März widmen sich daher viele heimische Museen speziell der weiblichen Perspektive und beleuchten in Führungen oft marginalisierte Positionen von Künstlerinnen und Wissenschafterinnen.

Mit „Frauenpower in Wien um 1900“ bietet das Leopold Museum kostenlose Führungen und beleuchtet Blickpunkte von Künstlerinnen wie Broncia Koller-Pinell oder Tina Blau, die den Aufbruch in die Moderne maßgeblich mitgestaltet haben. Auch die Albertina begibt sich auf die geführte Suche nach weiblichen Positionen in ihrer eigenen Sammlung – die Ausstellung der japanisch-schweizerischen Künstlerin Leiko Ikemura beleuchtet dazu in poetisch-kraftvollen Arbeiten Themen wie Weiblichkeit und Identität.