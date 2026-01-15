Pinzgauer schaffen mehr Platz für die Kleinsten

Letzte Hürden für Dämme im Oberpinzgau
Neuer Hochwasserschutz
In mehreren Orten im Bezirk Zell am See werden über 2026 Kindergarten und Schulen saniert, erweitert oder neu gebaut. Genauso wichtig ist das Wohnen: Mit Baulandsicherungsmodellen wollen die Gemeinden Einheimischen den Traum vom Eigenheim ermöglichen. Teil 1 des „Krone“-Gemeindeüberblicks für das neue Jahr aus dem Pinzgau.
Zell am See
In der Bezirkshauptstadt beginnt 2026 eine neue Ära: Das Tauernklinikum wanderte nun an das Land. Damit ist für SPÖ-Stadtchef Andreas Wimmreuter der größte Budgetposten weg. Dauerbrenner bleibt das desolate Schulzentrum.
