Der „Krone“-Überblick

Pinzgauer schaffen mehr Platz für die Kleinsten

Salzburg
15.01.2026 07:00
Der majestätische Hochkönig, aufgenommen in Dienten
Der majestätische Hochkönig, aufgenommen in Dienten(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Antonio Lovric
Porträt von Sabine Salzmann
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Antonio Lovric , Sabine Salzmann und Jakob Hilzensauer

In mehreren Orten im Bezirk Zell am See werden über 2026 Kindergarten und Schulen saniert, erweitert oder neu gebaut. Genauso wichtig ist das Wohnen: Mit Baulandsicherungsmodellen wollen die Gemeinden Einheimischen den Traum vom Eigenheim ermöglichen. Teil 1 des „Krone“-Gemeindeüberblicks für das neue Jahr aus dem Pinzgau.

0 Kommentare

Zell am See
In der Bezirkshauptstadt beginnt 2026 eine neue Ära: Das Tauernklinikum wanderte nun an das Land. Damit ist für SPÖ-Stadtchef Andreas Wimmreuter der größte Budgetposten weg. Dauerbrenner bleibt das desolate Schulzentrum.

Folgen Sie uns auf