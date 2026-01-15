Pinzgauer schaffen mehr Platz für die Kleinsten

In mehreren Orten im Bezirk Zell am See werden über 2026 Kindergarten und Schulen saniert, erweitert oder neu gebaut. Genauso wichtig ist das Wohnen: Mit Baulandsicherungsmodellen wollen die Gemeinden Einheimischen den Traum vom Eigenheim ermöglichen. Teil 1 des „Krone“-Gemeindeüberblicks für das neue Jahr aus dem Pinzgau.