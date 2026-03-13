83-Jähriger zwischen Burger, Pommes und Fußball

„Ich verstehe das in Zeiten wie diesen. Die meisten haben einfach Respekt vor dem finanziellen Aufwand im Verein“, meint Klingler, der auch weiß, welche Folgen ein möglicher Rückzug beim TSV hätte. „Sponsoren sagen zu mir, dass sie aufhören, wenn ich gehe. Das wäre eine Katastrophe für den Verein. Man kann sagen, dass mit meiner Person alles steht und fällt“, fürchtet er sich vor Tag X im Pongau. Sogar an Tochter Tamara habe er schon für seinen Posten gedacht. Was für viele Sponsoren die beste Lösung sein könnte.