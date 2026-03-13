38 Mio. Euro für Geflüchtete in Grundversorgung

Die Grundversorgung für geflüchtete Menschen ist ein Thema, das sich bekanntlich die FPÖ gerne auf ihre Fahnen schreibt. Sie hat einmal mehr eine Anfrage an LH-Stv. Philip Wohlgemuth (SPÖ), der politisch unter anderem für die Integration zuständig ist, eingebracht. Nun liegt der „Krone“ die Beantwortung vor.