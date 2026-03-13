Drei Autolenker mussten ihre Führerscheine abgeben

Gleich dreimal mussten am Donnerstag in Salzburg Autolenker ihre Führerscheine abgeben und durften nicht mehr weiterfahren. Dabei waren zwei alkoholisiert unterwegs, ein dritter stand unter dem Einfluss von Drogen. Alle drei wurden zudem angezeigt.
Zuerst erwischte die Polizei einen 49-jährigen Autofahrer in Taxenbach. Dieser war mit 1,38 Promille am Steuer unterwegs. Am frühen Abend geriet dann ein 34-jähriger in Hallwang in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm ergab der Alkotest 0,88 Promille.
Bei einem 38-jährigen Pkw-Lenker wurde bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Arzt bestätigte das. Zudem wurden auch Reste von Suchtmitteln im Auto gefunden, was dem Mann eine zusätzliche Anzeige einbrachte.
