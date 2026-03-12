Eisbullen fehlte bei Pustertal ein klarer Plan

Die Eisbullen haben mit Pustertal traditionell ihre Probleme. Manch einer fragt sich vermutlich jetzt noch, warum der Serienmeister ausgerechnet die Südtiroler als Gegner für das ICE Hockey League-Viertelfinale gewählt hat. In vier von fünf Partien (inklusive Play-offs) zogen die Cracks von Coach Manny Viveiros in dieser Spielzeit den Kürzeren. Seit über einem Jahr wartet Salzburg auf einen Sieg in Bruneck.Das änderte sich auch im zweiten Spiel der Serie nicht, die Bulls unterlagen den „Wölfen“ mit 1:2. „Ich bin zufrieden damit, wie wir gespielt haben, es hat einfach nur das zweite Tor gefehlt“, resümierte der Trainer nach der Partie.