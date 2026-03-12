Wer überträgt Austria Salzburg gegen Liefering?

Wer für das Prestige-Duell zwischen Austria Salzburg und dem FC Liefering keine Karten ergattern konnte, kann beruhigt sein. Das Spiel wird am Freitagabend zur besten Sendezeit auch im Fernsehen und im Stream übertragen.
Das Aufeinandertreffen zwischen Austria Salzburg und dem FC Liefering ist nicht irgendein Duell. Es geht um die Geschichte, die beide miteinander verbindet, und vor allem um das Prestige. Mit etwas mehr als 1566 Zuschauerinnen und Zuschauern ist das Spiel im Max Aicher-Stadion in Maxglan längst restlos ausverkauft.
Dieser Sender überträgt exklusiv
Für alle, die keine Karten mehr ergattern konnten, bleibt nur mehr die Möglichkeit der Live-Übertragung am Fernseher, Bildschirm oder am Smartphone.
Das Spiel zur besten Sendezeit am Freitag um 20:30 Uhr überträgt wie immer ORF Sport+. Wer das Fernsehbild bei Heimpartien der Salzburger Austria noch aus dem Herbst kennt, darf sich auf eine neue Perspektive freuen. Seit dem Frühjahrsheimauftakt gegen den FAC sehen Fernsehzuschauer nicht mehr die angrenzende Wiese und die blauen Häuser der Siedlung, sondern ausverkaufte Ränge auf den Tribünen.
