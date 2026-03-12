Für Titelverteidiger Zell geht‘s von vorne los

Der EK Zell musste im zweiten Viertelfinalspiel der Alps Hockey League-Play-offs die erste Niederlage hinnehmen, auswärts setzte es für die Pinzgauer eine 2:5-Niederlage. In der „Best of seven“-Serie gegen die Wipptal Broncos steht es damit 1:1.
Außer Spesen nix gewesen!
Die erste Dienstreise nach Sterzing zahlte sich für die Zeller Eisbären nicht aus. Der Titelverteidiger in der Alps Hockey League musste in der Serie gegen die Wipptal Broncos den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Damit startet das Duell quasi von vorne.
Schon in der dritten Minute brachte Hofer die Hausherren in Front, diese konnte Huard in Minute sieben allerdings egalisieren. Zu Beginn des Mitteldrittels ging es dann Schlag auf Schlag.
2:1 für die Hausherren durch Zandegiacomo in der 23. Minute – in dieser fielen auch das 3:1 durch Kerschbaumer sowie das 3:2 durch Coffman.
DIe Gastgeber legten – erneut in Person von Hofer – wieder nach und erhöhten nach einer guten halben Stunde auf 4:2.
Die Schlussoffensive der Mannschaft von Marcel Rodman blieb unbelohnt, wenige Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Gschliesser gar noch für den 5:2-Endstand aus Wipptaler Sicht.
Das dritte Spiel findet am Samstag im Pinzgau statt, bereits am Freitag bestreiten indes die Red Bull Juniors ihr zweites Duell mit Gröden. Nach dem knappen 3:2-Heimerfolg gastieren die Mozartstädter diesmal auswärts.
