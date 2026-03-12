Stadtgärtner ziehen 70.000 Blumen für Frühjahr vor

Besonders wichtig? Die Pflege und der Schutz der Pflanzen. Hierbei greifen die Stadtgärtner tief in die Trickkiste. Denn während der Kulturphase werden Nützlinge, biologische Mittel sowie Mikroorganismen eingesetzt. Entscheidend für eine gute Frühjahrsblüte sei aber vor allem das exakte Timing sowie die Erfahrung. Welche Blume an welchen Ort kommt, planen die sogenannten Obergärtner. Nur so können die Frühjahrsauspflanzungen ab Anfang März in den Parks, Grünanlagen und Kreisverkehren im kompletten Stadtgebiet für bunte Blumenbilder sorgen.