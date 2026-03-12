Stadtgärtner ziehen 70.000 Blumen für Frühjahr vor

Bis zu 70.000 Blumen zieht die Stadt Salzburg für die Frühjahrsauspflanzung vor. Betreut werden die Pflanzen von einem sechsköpfigen Gärtnerteam, das auf modernste Technik zurückgreifen kann. Der Schwerpunkt liegt dabei im Mirabellgarten.
Wer kennt ihn nicht, den Salzburger Mirabellgarten in voller Farbenpracht? Dass einer der bekanntesten und bedeutendsten Plätze der Stadt jährlich mit tausenden Blumen erstrahlt, liegt an fleißigen Gärtnern, die schon früh im Jahr mit der Auspflanzung beginnen.
Moderne Technik für optimale Blüte
Auf 3000 Quadratmetern werden dabei rund 70.000 Pflanzen herangezogen. Für beste Bedingungen, sollte es zwischendurch doch noch einmal kalt werden, sorgen Gewächshäuser mit moderner Glashaustechnik, die für Licht, Luft und Wärmebedingungen sorgen.
Die Aufteilung der rund 70.000 Pflanzen im Detail:
- 49.000 Stiefmütterchen
- 6000 Gänseblümchen
- 3100 Goldlack
- 2800 Schlüsselblumen
- 570 Mohnblumen
Schon seit Februar wachsen Bellis, Stiefmütterchen und Vergissmeinnicht heran, die bereits im Herbst des Vorjahres angeliefert, getopft und im Anschluss frostfrei bei niedrigen Temperaturen kultiviert wurden. Durch die schonende Anzucht ist eine gezielte Auspflanzungsreife möglich.
Besonders wichtig? Die Pflege und der Schutz der Pflanzen. Hierbei greifen die Stadtgärtner tief in die Trickkiste. Denn während der Kulturphase werden Nützlinge, biologische Mittel sowie Mikroorganismen eingesetzt. Entscheidend für eine gute Frühjahrsblüte sei aber vor allem das exakte Timing sowie die Erfahrung. Welche Blume an welchen Ort kommt, planen die sogenannten Obergärtner. Nur so können die Frühjahrsauspflanzungen ab Anfang März in den Parks, Grünanlagen und Kreisverkehren im kompletten Stadtgebiet für bunte Blumenbilder sorgen.
Schwerpunkt liegt im Mirabellgarten
Der Schwerpunkt der Frühjahrsauspflanzungen liegt dabei auf den Mirabellgarten im Herzen der Stadt. Allein rund 10.000 Frühlingsblumen finden in der Schlossparkanlage ihren Sommerplatz. Weil dort schon im Herbst 15.000 Zwiebelpflanzen gesetzt wurden, verwandelt sich der Garten jährlich zu einem wahren Blumenmeer.
