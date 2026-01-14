Bitcoin profitiert von geopolitischen Spannungen

Der Bitcoin hat am Mittwoch weiter von der angespannten Lage im Iran und der Sorge vor geopolitischen Unsicherheiten in der Region am Persischen Golf profitiert. Eine stärkere Nachfrage nach der ältesten und bekanntesten Kryptowährung ließ den Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf etwa 95.700 Dollar (82.118 Euro) steigen. Damit lag er etwa 1000 Dollar über dem Niveau vom Vorabend.