Details aus Regierungsklausur durchgesickert

Die Industriepläne

Aus Mauerbach war jedenfalls zu hören, dass der „Industrie-Tarif“ in etwa so hoch sein könnte wie jener Deutschlands, der bei nur rund 5 Cent liegt. Hinter den Kulissen war zudem zu vernehmen, dass die neue Industriestrategie neun Schlüsseltechnologien vorsieht, die besonders gefördert werden sollen. In diesen Bereichen sollen künftig etwa auch neue Lehrberufe entstehen.