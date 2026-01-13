Deutsche Soldaten rasch nach Grönland entsenden

Trump hatte am Sonntag den Anspruch seines Landes auf die weltgrößte Insel erneuert. „Ein Abkommen zu schließen ist das Einfachste, aber wir bekommen Grönland, auf die eine oder die andere Weise“, sagte er an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Grönland solle das Abkommen abschließen, weil es nicht wolle, dass Russland oder China die Kontrolle übernehmen.