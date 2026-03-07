Misstrauensantrag gegen Ortschef ging in die Hose

Staatsanwaltschaft ermittelt

Doch die Abstimmung wurde für die FPÖ zum Desaster. Nur zwei Stimmen unterstützten den Antrag. Selbst der dritte freiheitliche Gemeinderat votierte nicht gegen den Ortschef. Seine Erklärung: „Einen solchen Zirkus sollte man erst machen, wenn bei der Staatsanwaltschaft etwas herausgekommen ist.“ Doch deren Untersuchungen sind zur Zeit noch im Gange.