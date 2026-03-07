E-Auto kam nicht weit genug: Sieg gegen Konzern

Reichweite – das ist bei Elektroautos eines der Hauptargumente für oder gegen einen Kauf. Inzwischen ist am Beispiel Oberösterreich jeder vierte neu angemeldete Pkw ein „Stromer“. Einer, der sich früh ein E-Mobil zulegte, war ein Mühlviertler Unternehmer – und der zog jetzt vor Gericht, weil eben bei der Reichweite, genauer gesagt bei der Akku-Größe, geschwindelt worden sei.