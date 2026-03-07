E-Auto kam nicht weit genug: Sieg gegen Konzern
Prozesslawine droht
Es geht um die illegale Trickserei bei der Kapazität des Akkus bei einem Elektroauto und damit dessen Reichweite, die das Landesgericht Steyr beschäftigte. Der Anwalt des geschädigten Autobesitzers fürchtet, dass auch bei anderen Pkw-Marken falsche Angaben im Prospekt stehen könnten. Damit könnte das noch nicht rechtskräftige Urteil eine Prozesslawine lostreten.
Reichweite – das ist bei Elektroautos eines der Hauptargumente für oder gegen einen Kauf. Inzwischen ist am Beispiel Oberösterreich jeder vierte neu angemeldete Pkw ein „Stromer“. Einer, der sich früh ein E-Mobil zulegte, war ein Mühlviertler Unternehmer – und der zog jetzt vor Gericht, weil eben bei der Reichweite, genauer gesagt bei der Akku-Größe, geschwindelt worden sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.