Grönland: Warum Trump so heiß auf die Eiswüste ist

Ein provokanter Social-Media-Beitrag lässt die diplomatischen Verstimmungen zwischen den Vereinigten Staaten und Dänemark neu aufflammen. In dem X-Post von Ex-Regierungsberaterin Katie Miller – mit Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller verheiratet – ist eine Karte von Grönland in den Farben der US-Flagge zu sehen. Dazu schrieb sie in Großbuchstaben: „SOON“, also „bald“.