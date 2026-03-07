Bregenzer Durststrecke soll nach 2570 Tagen enden

Insgesamt 107 Auflagen hat das Vorarlberg-Derby zwischen Hard und Bregenz bereits erlebt: 50 Mal jubelten die Bregenzer, 45 Mal gingen die Roten Teufel aus Hard als Sieger vom Feld, zwölf Partien endeten remis. In den vergangenen sieben Derbys hatte allerdings immer Hard das bessere Ende für sich. Heute soll sich das ändern!
Den letzten Erfolg feierte der Rekordmeister vor exakt 1401 Tagen, am 6. Mai 2022. Damals wurde der Lokalrivale am Weg zum Titel im ÖHB-Cup im Semifinale in der Sporthalle am See 33:29 bezwungen. Und der letzte Sieg in der Liga? Der datiert vom 3. Dezember 2020. Damals setzten sich die Bregenzer – ebenfalls auswärts – 28:25 durch. Den bislang letzten Liga-Heimsieg gab es vor 2570 Tagen, als man am 22. Februar 2019 das Derby in einem dramatischen Herzschlagfinale noch drehen und am Ende hauchdünn mit 25:24 triumphieren konnte.
Mehr als nur Prestige
Eine Durststrecke, die heute (15.20 Uhr im Livestream auf SPORT Krone) enden soll. Zumal es für die Hausherren um viel mehr als nur Prestige geht. „Wir alle wissen, dass wir gewinnen müssen, um im Rennen um die Play-offs zu bleiben“, bringt es Chefcoach Marko Tanaskovic auf den Punkt. Aktuell ist sein Team in der HLA Meisterliga nur Zehnter, nachdem es am Mittwoch ein bitteres 28:32 beim direkten Konkurrenten Bruck gesetzt hatte.
Als Tabellenführer nach Bregenz
Anders die Situation bei den Hardern, die trotz eines mageren 26:26 zuletzt gegen Graz als Tabellenführer und mit dem nordmazedonischen Neuzugang Martin Manaskov in die Handball-Arena Bregenz anreisen. „Das Derby kommt zur richtigen Zeit um da eine Reaktion zu zeigen“, erklärt Hard sportlicher Leiter Thomas Huemer.
