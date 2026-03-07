Bregenzer Durststrecke soll nach 2570 Tagen enden

Mehr als nur Prestige

Eine Durststrecke, die heute (15.20 Uhr im Livestream auf SPORT Krone) enden soll. Zumal es für die Hausherren um viel mehr als nur Prestige geht. „Wir alle wissen, dass wir gewinnen müssen, um im Rennen um die Play-offs zu bleiben“, bringt es Chefcoach Marko Tanaskovic auf den Punkt. Aktuell ist sein Team in der HLA Meisterliga nur Zehnter, nachdem es am Mittwoch ein bitteres 28:32 beim direkten Konkurrenten Bruck gesetzt hatte.