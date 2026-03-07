„Da rückt die Formel 1 klar in den Hintergrund!“

Der Iran-Krieg ist natürlich auch im Fahrerlager der Formel 1 im Albert Park von Melbourne ein bestimmendes Thema. Auch weil der Milliarden-Zirkus in fünf Wochen nach den Rennen in China und Japan an den Persischen Golf reisen soll – ob Bahrain und Saudi-Arabien aber tatsächlich „grünes Licht“ erhalten, ist im Moment jedenfalls noch offen. „Wir müssen warten, wie sich die Dinge entwickeln und dann die richtigen Entscheidungen treffen. In so einem Fall dürfen finanzielle Dinge keine Rolle spielen“, meinte etwa McLaren-Boss Zak Brown.