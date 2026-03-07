Antonelli-Crash überschattet Russell-Bestzeit

„Ich bin okay“

„Ich bin okay“, funkte Antonelli nach seinem Crash schnell Entwarnung und konnte selber aus seinem demolierten Wagen aussteigen. Der Mercedes musste mit einem Kran geborgen werden. Am Ende wurde Antonelli als Siebenter direkt vor Weltmeister Lando Norris im McLaren gewertet. „Ich hoffe, wir kriegen das Auto für die Qualifikation wieder hin“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im TV-Sender Sky. Falls nicht, werde Antonelli eben aus der Boxengasse starten und ein starkes Rennen abliefern.