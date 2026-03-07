Patientin schrie „Stopp“: Frauenarzt angeklagt

Sie schrie vor Schmerzen, er machte weiter

Was war passiert? Eine junge Frau war wegen Schmerzen im Unterbauch an jenem April-Tag zur Untersuchung im Zeller Spital. Im Rahmen der gynäkologischen Behandlung schrie die Patientin vor Schmerzen, rief „Stopp“ und bat den beschuldigten Mediziner aufzuhören, heißt es im Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Der Mediziner machte weiter, obwohl die Frau bereits vor Schmerzen weinte.