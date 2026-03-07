Schon 500 potenzielle Gefährder rausgefischt

Der digitale Grenzcheck läuft seit Herbst am Flughafen Wien – und die Zahlen steigen rasch. Mehr als 400.000 Reisende wurden bereits allein in Wien erfasst. EU-weit sehen die Zahlen ebenso Erfolgs-bringend aus. Gefährder und illegal Einreisende konnten so aufgespürt werden. Krone+ hat alle Zahlen.