Schon 500 potenzielle Gefährder rausgefischt

Der digitale Grenzcheck läuft seit Herbst am Flughafen Wien – und die Zahlen steigen rasch. Mehr als 400.000 Reisende wurden bereits allein in Wien erfasst. EU-weit sehen die Zahlen ebenso Erfolgs-bringend aus. Gefährder und illegal Einreisende konnten so aufgespürt werden. Krone+ hat alle Zahlen.
Am Flughafen Wien-Schwechat läuft seit Herbst ein neues Kapitel der europäischen Grenzkontrolle. Seit dem 12. Oktober 2025 wird dort schrittweise das sogenannte Entry-Exit-System (EES) getestet – also ein digitales Kontrollsystem, das die Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen im gesamten Schengenraum elektronisch erfasst.
