Trump: Grönland holen, notfalls „auf harte Tour“

„Sonst nehmen Russland oder China Grönland ein“

„Denn wenn wir es nicht machen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und wir wollen Russland oder China nicht als Nachbarn haben“, betonte Trump. Er würde gerne einen Deal machen, „aber wenn wir es nicht auf die leichte Tour tun, werden wir es auf die harte Tour tun“. Damit drohte er offenbar Militärgewalt an. Eine Invasion mit dem Ziel, Grönland zu annektieren, wird vom Weißen Haus weiterhin als Option betrachtet, obwohl auch Parteifreunde von Trump sich deutlich dagegen wandten. Auch wirtschaftlichen Zwang schließt der US-Präsident nicht aus.