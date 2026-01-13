Tokyo Auto Salon: Hier ist der Reis wirklich heiß!

Fast and Furious lässt grüßen

Und davon gibt es in Japan mehr, als man meint. Denn wie so oft in diesem Land zwischen Tradition und Technik, zwischen Uniformität und Ungehorsam täuscht auch bei den Autos und ihren Fahrern der erste Blick. Vordergründig sitzen sie alle in gedeckt lackierten Langweiler-Autos und fahren lieber zehn km/h zu langsam als einen zu schnell. Doch wer nachts in den Hochhausschluchten von Shibuya oder den Highway-Canyons von Roppongi unterwegs ist, der sieht und vor allem hört die andere, die bunte und leidenschaftliche Seite. Nicht umsonst ist die Tokyo-Drift-Ausgabe von Fast & Furious zum Welterfolg geworden.