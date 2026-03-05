Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fokus auf PGS-Kugel

Olympiasieger Karl lässt den Gesamtweltcup sausen

Wintersport
05.03.2026 16:11
Benjamin Karl lässt den Parallelslalom am Samstag in Spindleruv Mlyn in Tschechien aus.
Benjamin Karl lässt den Parallelslalom am Samstag in Spindleruv Mlyn in Tschechien aus.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alpin-Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl lässt den Parallelslalom am Samstag in Spindleruv Mlyn in Tschechien aus, womit die große Kristallkugel für den Weltcup-Gesamtgewinn wohl an einen Italiener gehen wird. Karl ist hinter Maurizio Bormolini und Aaron March sowie vor Roland Fischnaller Dritter der Wertung. Der 40-Jährige konzentriert sich auf seine Chance auf die kleine Kugel im Riesentorlauf-Weltcup. Auch Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle tritt wieder in Aktion.

0 Kommentare

Der Vorarlberger und der zuletzt verkühlt gewesene olympische Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek sind in Erzurum in der Türkei im Einsatz. Das erste der beiden Rennen ist am Donnerstag wegen eines für Samstag angekündigten Schneesturms auf Freitag vorverlegt worden, das zweite ist für Sonntag geplant. Die Seehöhe der Strecke mit 2.649 m am Start ist ein zusätzlicher Faktor. „Es gilt, die Kräfte gut einzuteilen“, sagte Hämmerle. „Die Zeit nach meinem Olympiasieg war schon recht stressig.“

Jakob Dusek
Jakob Dusek(Bild: Christof Birbaumer)

Karl spitzt noch auf die beiden Parallel-Riesentorläufe Ende nächster Woche in Kanada, 80 Punkte beträgt in der Spartenwertung sein Rückstand auf Gesamtweltcup-Favorit Bormolini. „Da sind meine Chancen noch intakt“, meinte der in Osttirol lebende Niederösterreicher. Arvid Auner tritt in Tschechien hingegen an, bei 26 Zählern Rückstand in der Slalomwertung auf den auch da führenden Bormolini ist für ihn eine erfolgreiche Titelverteidigung noch in Reichweite. Für danach ist noch ein Slalom geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
05.03.2026 16:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.858 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.984 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
280.314 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2066 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
1823 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Wintersport
Fokus auf PGS-Kugel
Olympiasieger Karl lässt den Gesamtweltcup sausen
Triple in Val di Fassa
„Operation Kugel!“ Nina ist auf Kristall-Mission
Model für Ski-Queen
Liebes-Gerücht um Doppel-Olympiasiegerin Brignone
Fernbeziehung
Wegen seiner Herzdame: Olympiasieger plant um!
Biathlet gesteht:
Fremdgeh-Beichte hatte auch körperliche Folgen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf