Olympiasieger Karl lässt den Gesamtweltcup sausen

Der Vorarlberger und der zuletzt verkühlt gewesene olympische Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek sind in Erzurum in der Türkei im Einsatz. Das erste der beiden Rennen ist am Donnerstag wegen eines für Samstag angekündigten Schneesturms auf Freitag vorverlegt worden, das zweite ist für Sonntag geplant. Die Seehöhe der Strecke mit 2.649 m am Start ist ein zusätzlicher Faktor. „Es gilt, die Kräfte gut einzuteilen“, sagte Hämmerle. „Die Zeit nach meinem Olympiasieg war schon recht stressig.“