Schwärzler warf in Kigali die Nummer eins raus

Der erste Satz war ein sehr ausgeglichener. Weder Schwärzler noch Trungelliti konnten sich einen großen Vorteil verschaffen, keiner gab seinen Aufschlag ab – es ging ins Tiebreak. Und da machte der Vorarlberger kaum einen Fehler. Der 36-jährige Routinier auf der anderen Seite allerdings schon, leistete sich bei 4:3 für Schwärzler zwei Doppelfehler – das Ländle-Ass nahm dankend an, servierte dann den Satz problemlos aus.