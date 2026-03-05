Heather Graham wirft sich für neuen Lover in Pose

Dass Heather Graham im Bikini eine gute Figur macht, das wissen ihre Fans schon längst. Kein Wunder, dass sich die Schauspielerin im Liebes-Urlaub mit ihrem neuen Lover nur allzu gern im knappen Zweiteiler in Pose warf ...
Türkisblaues Meer, weißer Sandstrand und eine schöne Frau im Bikini. Wer würde da nicht gern auf den Auslöser drücken. Der Glückliche, der Heather Graham beim Posing vor Traumkulisse „abschießen“ durfte, ist niemand Geringeres als der italienische Filmemacher Michele Civetta.
Sommer, Sonne, neue Liebe
Mit ihm ist die Hollywood-Schönheit, die aus Filmen wie „Hangover“ oder „Austin Powers“ bekannt ist, seit Kurzem liiert. Und für ihn legte sich die 56-Jährige im Liebes-Urlaub in mexikanischen Tulum mächtig ins Zeug, wie das Foto oben beweist.
Aber natürlich stand nicht nur ein Bikini-Shooting auf dem Urlaubsplan der Hollywood-Schönheit, sondern auch ganz viel Entspannung, wie weitere Fotos zeigen.
So ging es für die beiden Frischverliebten etwa zum Planschen ins Meer, und danach auf die Sonnenliege, wo die beiden die Seele baumeln ließen.
Und Graham schaut auf den Schnappschüssen aus Tulum nicht nur fantastisch aus, sie scheint ihr neues Liebes-Glück auch in vollen Zügen zu genießen!
Selfie mit Herzchen
Die Schauspielerin machte ihre neue Beziehung übrigens auch auf Instagram öffentlich – mit einem gemeinsamen Selfie mit ihrem neuen Freund. „Sonnenverbrannt“, schrieb der Filmemacher zu dem Schnappschuss, den die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story ebenfalls teilte, und fügte ein Herzchen und „Mexiko“ hinzu.
Seit wann Graham und Civetta liiert sind, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt war die Schauspielerin jedenfalls mit US-Snowboarder John de Neufville zusammen.
Das letzte gemeinsame Foto der beiden stammt aus dem Oktober 2024. Damals war Graham mit dem Profisportler in Kapstadt unterwegs und teilte Fotos des Trips auf ihrem Instagram-Profil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.