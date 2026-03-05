Vorteilswelt
Liebes-Trip im Bikini

Heather Graham wirft sich für neuen Lover in Pose

Society International
05.03.2026 17:00
Die perfekte Bikini-Pose hat Heather Graham schon drauf. Auf den Auslöser drückte im Liebes-Urlaub ihr neuer Freund.
Die perfekte Bikini-Pose hat Heather Graham schon drauf. Auf den Auslöser drückte im Liebes-Urlaub ihr neuer Freund.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dass Heather Graham im Bikini eine gute Figur macht, das wissen ihre Fans schon längst. Kein Wunder, dass sich die Schauspielerin im Liebes-Urlaub mit ihrem neuen Lover nur allzu gern im knappen Zweiteiler in Pose warf ...

0 Kommentare

Türkisblaues Meer, weißer Sandstrand und eine schöne Frau im Bikini. Wer würde da nicht gern auf den Auslöser drücken. Der Glückliche, der Heather Graham beim Posing vor Traumkulisse „abschießen“ durfte, ist niemand Geringeres als der italienische Filmemacher Michele Civetta. 

Sommer, Sonne, neue Liebe
Mit ihm ist die Hollywood-Schönheit, die aus Filmen wie „Hangover“ oder „Austin Powers“ bekannt ist, seit Kurzem liiert. Und für ihn legte sich die 56-Jährige im Liebes-Urlaub in mexikanischen Tulum mächtig ins Zeug, wie das Foto oben beweist.

Heather Graham hat mit ihrem neuen Freund jede Menge Spaß in den Wellen.
Heather Graham hat mit ihrem neuen Freund jede Menge Spaß in den Wellen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Schauspielerin macht neben ihrem neuen Freund eine fantastische Figur.
Die Schauspielerin macht neben ihrem neuen Freund eine fantastische Figur.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Aber natürlich stand nicht nur ein Bikini-Shooting auf dem Urlaubsplan der Hollywood-Schönheit, sondern auch ganz viel Entspannung, wie weitere Fotos zeigen.

So ging es für die beiden Frischverliebten etwa zum Planschen ins Meer, und danach auf die Sonnenliege, wo die beiden die Seele baumeln ließen. 

Graham und Civetta lassen in Tulum die Seele baumeln.
Graham und Civetta lassen in Tulum die Seele baumeln.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Und Graham schaut auf den Schnappschüssen aus Tulum nicht nur fantastisch aus, sie scheint ihr neues Liebes-Glück auch in vollen Zügen zu genießen!

Selfie mit Herzchen
Die Schauspielerin machte ihre neue Beziehung übrigens auch auf Instagram öffentlich – mit einem gemeinsamen Selfie mit ihrem neuen Freund. „Sonnenverbrannt“, schrieb der Filmemacher zu dem Schnappschuss, den die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story ebenfalls teilte, und fügte ein Herzchen und „Mexiko“ hinzu. 

Mit diesem Selfie machten Michele Civetta und Heather Graham ihre Liebe öffentlich.
Mit diesem Selfie machten Michele Civetta und Heather Graham ihre Liebe öffentlich.(Bild: instagram.com/imheathergraham)

Seit wann Graham und Civetta liiert sind, ist bislang nicht bekannt. Zuletzt war die Schauspielerin jedenfalls mit US-Snowboarder John de Neufville zusammen.

Das letzte gemeinsame Foto der beiden stammt aus dem Oktober 2024. Damals war Graham mit dem Profisportler in Kapstadt unterwegs und teilte Fotos des Trips auf ihrem Instagram-Profil.

Society International
05.03.2026 17:00
