AUA setzt Flüge nach Teheran vorläufig aus

Die Massenproteste gegen das iranische Regime in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten des Landes halten an. Aus Sicherheitsgründen haben
die Austrian Airlines (AUA) ihre Flüge in die Islamische Republik vorerst bis kommenden Dienstag gestoppt.
„Die Austrian Airlines Security Abteilung hat in Abstimmung mit der Konzernsicherheit auf Basis der aktuellen Lagebewertung empfohlen, die Austrian Airlines Flüge nach und von Teheran bis inklusive 12. Jänner 2026 vorsorglich auszusetzen“, hieß es seitens einer AUA-Sprecherin gegenüber dem Online-Portal austrianwings am Samstag.
Lage wird nächste Woche neu bewertet
Eine Entscheidung, ob der regulär geplante Flugbetrieb nach und von Teheran ab 13. Jänner, wieder aufgenommen werden könne, werde „zu einem späteren Zeitpunkt nach einer erneuten Lagebewertung“ getroffen.
