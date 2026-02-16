Der Ofen, der Waffel nun viel effizienter bäckt

Weil in der Lebensmittelindustrie der Backprozess einer der größten Energieverbraucher ist, hat man sich bei der Firma Bühler Wafer Solutions in Leobendorf, Bezirk Korneuburg, etwas einfallen lassen, um effizienter zu produzieren.
Das Unternehmen kreierte den ersten mit Induktion beheizten industriellen Waffeloffen. „Die Idee entstand daraus, den Energieverbrauch und die Emissionen in der industriellen Waffelproduktion deutlich zu reduzieren“, heißt es dazu vonseiten der Geschäftsführung. Das Prinzip: „Durch den Einsatz von Induktion können wir die Wärme direkt und präzise in die Backplatten einleiten. Dadurch werden Energieverluste minimiert, die Temperaturregelung verbessert und die Aufheizzeiten verkürzt“.
Zum Einsatz kommt der OptiBake, der unter anderem Eiswaffeln, Schnitten und andere Snacks herstellt, nur im industriellen Bereich.
Derzeit sind am Standort Leobendorf, den es seit 1975 gibt, 581 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen wurde einst von der Firma Haas gegründet und ist seit 2018 Teil der Bühler Gruppe.
