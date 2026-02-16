Der Ofen, der Waffel nun viel effizienter bäckt

Zum Einsatz kommt der OptiBake, der unter anderem Eiswaffeln, Schnitten und andere Snacks herstellt, nur im industriellen Bereich.

Derzeit sind am Standort Leobendorf, den es seit 1975 gibt, 581 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen wurde einst von der Firma Haas gegründet und ist seit 2018 Teil der Bühler Gruppe.