Unfallchirurg warnt: „Brauchen strenge Kontrollen“

„Krieg ist wieder in Mode gekommen“
Papst rügt Westen:
Dr. Harald Widhalm ist Unfallchirurg am AKH und hat bereits mehrmals Jugendlichen nach Böllerunfällen Gliedmaßen amputieren müssen. Er weiß um die Langzeitfolgen. Er warnt auch jetzt nach Silvester eindrücklich vor fehlender Aufsicht, laschen Regeln und spricht darüber, wann man um eine Amputation nicht mehr herumkommt.
Auch jetzt noch – einige Tage nach Silvester – finden Kinder und Jugendliche noch immer Blindgänger vom Jahreswechsel. Viele sind sich der Gefahr gar nicht bewusst. Im schlimmsten Fall landen sie dann auf dem OP-Tisch von Dr. Harald Widhalm.
