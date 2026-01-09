Unfallchirurg warnt: „Brauchen strenge Kontrollen“

Dr. Harald Widhalm ist Unfallchirurg am AKH und hat bereits mehrmals Jugendlichen nach Böllerunfällen Gliedmaßen amputieren müssen. Er weiß um die Langzeitfolgen. Er warnt auch jetzt nach Silvester eindrücklich vor fehlender Aufsicht, laschen Regeln und spricht darüber, wann man um eine Amputation nicht mehr herumkommt.