3:2 – Parndorf schenkt Hafner den Geburtstagssieg!

Schönes Geburtstagsgeschenk für Parndorf-Coach Paul Hafner! Seine Mannschaft zeigte im Heimspiel gegen den FavAC eine bärenstarke Leistung und konnte nach einem 0:2-Rückstand am Ende noch einen 3:2-Sieg feiern. Mit diesem Erfolg schieben sich die Burgenländer näher an Leader Leobendorf heran. Die Niederösterreicher gingen gegen Marchfeld mit 0:4 unter.