3. Liga Ost:

3:2 – Parndorf schenkt Hafner den Geburtstagssieg!

Dritte Liga
03.04.2026 18:18
0 Kommentare

Schönes Geburtstagsgeschenk für Parndorf-Coach Paul Hafner! Seine Mannschaft zeigte im Heimspiel gegen den FavAC eine bärenstarke Leistung und konnte nach einem 0:2-Rückstand am Ende noch einen 3:2-Sieg feiern. Mit diesem Erfolg schieben sich die Burgenländer näher an Leader Leobendorf heran. Die Niederösterreicher gingen gegen Marchfeld mit 0:4 unter.

Weitere Videos
3. Liga Ost:
1:1 im Derby – Dämpfer für Horner Aufstiegstraum!
Dritte Liga
3. Liga Ost:
5:0-Kantersieg! Leobendorf beendet Pleitenserie
Dritte Liga
3. Liga West:
Pinzgauer Traumtor – Kufsteiner Sensation in Kuchl
Dritte Liga

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf