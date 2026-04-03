Der Total-Absturz einer ehemaligen Legende

Der einst beste Golfer der Welt sorgt wieder einmal abseits des Sports für Negativschlagzeilen. Die „Akte Tiger Woods“: Diese Skandale und Verletzungen pflastern den Weg des mittlerweile 50-jährigen US-Amerikaners. Plus: Für welche Eklats der Milliardär außerdem sorgte.
Tiger Woods hat Rekord um Rekord gebrochen, als erster Athlet der Welt die Grenze von einer Milliarde an Einkünften gesprengt, das Golf geprägt wie kaum ein anderer Sportler seine Sportart.
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