Strom- und Gaspreise in der Türkei explodieren

Das Balkendiagramm zeigt die Gas-Importe der EU aus verschiedenen Ländern in den Jahren 2021 und 2024. Die Importe aus Russland sinken von 150 auf 52 Milliarden Kubikmeter. Norwegen steigert seine Lieferungen von 80 auf 91 Milliarden Kubikmeter. Die USA erhöhen ihre Exporte von 19 auf 45 Milliarden Kubikmeter. Die Mengen aus Algerien und anderen Ländern bleiben fast gleich. Quelle: EU-Kommission.