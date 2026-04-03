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Frauen toben im Netz

Sexismus-Skandal! Neymar beleidigt Referee im TV

Fußball International
03.04.2026 20:16
Neymar
Neymar(Bild: AP/Andre Penner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Riesen-Wirbel in Brasilien! Ein sexistischer Kommentar von Santos-Superstar Neymar gegen Schiedsrichter Savio Sampaio nach dem Spiel löst heftige Kritik aus – vor allem bei Frauen!

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„Diese Karte ist unfair. Ich war am Ende des Spiels Opfer eines gefährlichen, unnötigen Tacklings. Es war nicht das erste, sondern das dritte oder vierte. Ich habe protestiert und eine Gelbe Karte bekommen“, schnaufte Neymar nach dem 2:0-Sieg von Santos gegen Remo im Interview mit Canal Premiere.

So weit, so nicht ungewöhnlich für den ehemaligen Barcelona-Star. Doch dann legte er noch einen Spruch hinterher! „Savio ist eben wie ein Chico - schlecht gelaunt aufgewacht und in diesem Zustand auf den Platz gekommen.“ Was Neymar damit meint?

Mit Chico deutet er an, dass Sampaio seine Periode habe und deshalb nicht nur launisch, sondern auch schmutzig sei. Die Reaktionen im Netz sind gewaltig!

„Wegen ihrer Menstruation bloßgestellt“
„Wie leicht lassen sich doch sexistische und vorurteilsbeladene Äußerungen nachplappern“, heißt es in einem Kommentar unter dem Interview. „Jahrelang wurden Frauen wegen ihrer Menstruation bloßgestellt. Ein einfacher biologischer Vorgang, der als etwas Schmutziges angesehen wird, hormonelle Schwankungen und körperliche Schmerzen, die nicht ernst genommen werden.“

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