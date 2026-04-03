Hinteregger & Co. fordern Eishockey-Cracks heraus!

Hundertpfund als Co-Trainer

Ins Tor stellt sich wohl Christoph Brandner. „Auf eigenen Wunsch! Denn die Bandscheiben machen bei ihm nicht mehr so ganz mit“, grinst Mit-Organisator Florian Oberrisser. Auch Daniel Welser, Harry Lange, Alex Mellitzer oder Peter Kasper wollen zeigen, dass sie mit dem Ball per Du sind. Als Coach fungiert Hansi Sulzer, seine „Co“ sind Tommy Koch und der aktuell rekonvaleszente Tom Hundertpfund.