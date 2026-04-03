Hinteregger & Co. fordern Eishockey-Cracks heraus!

In der Klagenfurter Magazingasse können sich Sportfans Ende Mai auf ein rassiges Legenden-Match freuen – die Eishockey-Cracks des EC KAC versuchen sich auf dem Rasen, forden ehemalige Fußball-Profis heraus. Und die beiden Kader sind gespickt mit interessanten Namen. . .
Die Eishockey-Saison ist für den EC KAC gelaufen. Zeit genug nun also, um sich dem runden Leder zu widmen!
So lädt der Kärntner-Liga-Klub FC KAC die Cracks auf den Rasen in die Klagenfurter Magazingasse – wo am 30. Mai (12 Uhr) ein Legenden-Fußballmatch steigt. Und die Kader der beiden Teams können sich sehen lassen:
Herburger, Schumnig & Co.
So sollen von der aktuellen Truppe u. a. etwa Clemens Unterweger, Raphael Herburger, Fabian Hochegger und David Waschnig die Schussstiefel schnüren, sind auch die „Ex“ Martin Schumnig, Markus Pirmann, Stefan & Manuel Geier sowie Joe Bischofberger dabei.
Hundertpfund als Co-Trainer
Ins Tor stellt sich wohl Christoph Brandner. „Auf eigenen Wunsch! Denn die Bandscheiben machen bei ihm nicht mehr so ganz mit“, grinst Mit-Organisator Florian Oberrisser. Auch Daniel Welser, Harry Lange, Alex Mellitzer oder Peter Kasper wollen zeigen, dass sie mit dem Ball per Du sind. Als Coach fungiert Hansi Sulzer, seine „Co“ sind Tommy Koch und der aktuell rekonvaleszente Tom Hundertpfund.
Drei Ex-Nationalteam-Spieler
Die Konkurrenz wird jedenfalls kaum zu biegen sein – aufseiten der Kicker laufen mit Martin Hinteregger und Guido Burgstaller sowie Manny Weber sogar drei Ex-Teamspieler auf. Und mit Sandro Zakany, Mihret Topcagic, Heli König jun., Roman Stary, Roland Putsche, Manuel Wallner, Christian Prawda und Co. sind viele weitere Ex-Profis dabei.
Gecoacht werden sie von Walter Ludescher und Manfred „Waschi“ Mertel. „Sie haben uns alle zugesagt, auch Alex Grünwald macht vielleicht mit – wir hoffen natürlich auf viele Fans“, sagt Oberrisser.
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