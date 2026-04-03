Remis im Topspiel zwischen Lustenau und Admira

Lustenau brauchte ein wenig, um den Dämpfer zu verarbeiten. Die Elf von Markus Mader wurde im Verlauf der ersten Hälfte aber stärker und kam nicht unverdient zum Ausgleich. Eine Halbfeldflanke landete über Umwege bei Mame Wade, der aus kurzer Distanz ins lange Eck traf (32.). Im weiteren Spielverlauf neutralisierten sich beide Teams. Die weitaus beste Gelegenheit auf den Siegtreffer fand die Admira in der Nachspielzeit vor. Der aufgerückte Innenverteidiger Matteo Meisl traf jedoch alleinstehend am Fünfer den Ball nicht richtig (92.).