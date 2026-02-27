Pöltl-„Nachfolger“ als Trumpf in der WM-Quali

„Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Jakob auch auf diesem College war. Ich habe es erst danach erfahren“, gesteht Nationalteam-Spieler Fynn Schott, der ab kommender Saison das ehemalige College von keinem geringeren als NBA-Star Jakob Pöltl in Utah besuchen wird. Wie es dazu kam? „Ich wollte unbedingt auf ein College, es gab mehrere Angebote. Aber mein Agent hat gute Kontakte nach Utah, der hat das für mich in die Wege geleitet.

„Sein Weg war sicher kein schlechter“

Von Pöltl wird sich der 19-Jährige mit Sicherheit noch ein paar Tipps holen, steht mit ihm in Kontakt. Aktuell spielt Schott für den spanischen Zweitligisten CB Menorca, ist dort von Stammverein Gran Canaria II ausgeliehen. Er freut sich auf das neue Kapitel, einen Lokalaugenschein in den USA gab es bislang nicht. „Dort war ich noch nicht, aber der Weg vom Jakob war sicher kein schlechter.“