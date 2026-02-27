Vorteilswelt
Basketball-Youngster

Pöltl-„Nachfolger“ als Trumpf in der WM-Quali

Sport-Mix
27.02.2026 06:30
Fynn Schott und Co. stehen gegen die Niederlande bereits unter Zugzwang.
Fynn Schott und Co. stehen gegen die Niederlande bereits unter Zugzwang.(Bild: © Andreas Pichler, APhotography)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Basketball-Nationalteam ist Freitag (18 Uhr) in der Sport Arena Wien gegen die Niederlande gefordert. Mit dabei ist Fynn Schott, der im Sommer aufs College nach Utah wechselt, sich auf den Spuren von NBA-Export Jakob Pöltl befindet – und davon nichts wusste.  

0 Kommentare

„Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass Jakob auch auf diesem College war. Ich habe es erst danach erfahren“, gesteht Nationalteam-Spieler Fynn Schott, der ab kommender Saison das ehemalige College von keinem geringeren als NBA-Star Jakob Pöltl in Utah besuchen wird. Wie es dazu kam? „Ich wollte unbedingt auf ein College, es gab mehrere Angebote. Aber mein Agent hat gute Kontakte nach Utah, der hat das für mich in die Wege geleitet.

„Sein Weg war sicher kein schlechter“
Von Pöltl wird sich der 19-Jährige mit Sicherheit noch ein paar Tipps holen, steht mit ihm in Kontakt. Aktuell spielt Schott für den spanischen Zweitligisten CB Menorca, ist dort von Stammverein Gran Canaria II ausgeliehen. Er freut sich auf das neue Kapitel, einen Lokalaugenschein in den USA gab es bislang nicht. „Dort war ich noch nicht, aber der Weg vom Jakob war sicher kein schlechter.“

Sport-Mix
27.02.2026 06:30
