Wirbel bei den Stadtwerken geht weiter

Die Stadtwerke sollen ja, wie berichtet, einem Wiener Energieberatungsunternehmen (PR Beteiligungsholding GmbH) einen neuen Vertrag gegeben haben, ohne zuvor die gesetzlich vorgeschriebene Ausschreibung einzuhalten. Aus diesem Grund brachte der ursprüngliche Vertriebspartner Michael Wege, Geschäftsführer der Unique GmbH, der seit 2014 für die Stadtwerke Energiekunden lukriert, Klage beim Landesgericht ein, da ein Schaden in Millionenhöhe drohe. Dem Stadtwerke-Aufsichtsrat, der am Mittwoch tagte, gelang es nicht, diesen Rechtsstreit zu lösen. Der Aufsichtsrat spielte den Ball nun wieder den Vorständen, Erwin Smole und Harald Tschurnig zurück – da ja die Führungsebene den umstrittenen Vertrag mit der PR Beteiligungsholding abgeschlossen habe, wie es laut „Kone“-Infos heißt. Smole gibt keine Auskunft, weil es ein laufendes Verfahren sei. Stadtchef Christian Scheider hofft als oberster Eigentümervertreter auf eine vernünftige Einigung. „Ich bin gebeten worden, dass sich die Politik nicht einmischt, sondern die Stadtwerke arbeiten lässt. Sie müssen die Sache selbst lösen!“