Pistolen gezückt: Burschen bedrohten zwei Mädchen

Große Aufregung in der Wiener Neustädter Innenstadt (NÖ): Nachdem zwei Mädchen von Burschen mit einer Pistole bedroht worden waren, rückte ein Großaufgebot an Polizeikräften aus. Die Verdächtigen wurden geschnappt.
Die Alarmglocken schrillten am Donnerstag gegen 21 Uhr bei der Exekutive, nachdem der Notruf eingegangen war: Zwei Mädchen wurden mitten in Wiener Neustadt von zwei Burschen bedroht. Jeder soll eine Pistole in der Hand gehalten haben.
Nach kurzer Flucht geschnappt
Aufgrund der unklaren Gefahrenlage rückte auch die Spezialeinheit Cobra aus. Die beiden Verdächtigen wollten fliehen, wenig später konnten sie jedoch an unterschiedlichen Stellen geschnappt werden. Bei den beiden handelt es sich um einen 19-jährigen Wiener und einen jungen Wiener Neustädter (16).
Waffe in Mistkübel entsorgt
Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden: Bei den Waffen handelte es sich „nur“ um Luftdruckpistolen. Eine war bei der Flucht in einem Mistkübel entsorgt worden, von einer fehlt noch jede Spur. Die Hintergründe sind noch unklar, Ermittlungen sind am Laufen. Die Mädchen und die Burschen sollen sich aber zumindest flüchtig gekannt haben.
