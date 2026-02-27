Pistolen gezückt: Burschen bedrohten zwei Mädchen

Waffe in Mistkübel entsorgt

Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden: Bei den Waffen handelte es sich „nur“ um Luftdruckpistolen. Eine war bei der Flucht in einem Mistkübel entsorgt worden, von einer fehlt noch jede Spur. Die Hintergründe sind noch unklar, Ermittlungen sind am Laufen. Die Mädchen und die Burschen sollen sich aber zumindest flüchtig gekannt haben.