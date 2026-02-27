7 Jahre und 11 Monate: Ein Rekord für die Ewigkeit

„Schau ma mal, wie lange sie mich noch aushalten“, lacht Gurten-Trainer Peter Madritsch. Mit dem Wissen, dass das noch sehr, sehr lange sein wird. Denn bei den Innviertlern wird Kontinuität sehr groß geschrieben, sitzt Madritsch beim Frühjahrsauftakt am Freitag in Deutschlandsberg bereits seit sieben Jahren und sieben Monaten als Cheftrainer auf der Bank.