7 Jahre und 11 Monate: Ein Rekord für die Ewigkeit
Langzeit Trainer
Da die Regionalliga Mitte mit Saisonende Geschichte ist, wird Gurtens Erfolgstrainer Peter Madritsch eine Bestmarke mit zwei weiteren Trainern behalten. Denn länger als acht Jahre war bisher noch kein Chefcoach bei einem Klub durchgehend unter Vertrag gestanden.
„Schau ma mal, wie lange sie mich noch aushalten“, lacht Gurten-Trainer Peter Madritsch. Mit dem Wissen, dass das noch sehr, sehr lange sein wird. Denn bei den Innviertlern wird Kontinuität sehr groß geschrieben, sitzt Madritsch beim Frühjahrsauftakt am Freitag in Deutschlandsberg bereits seit sieben Jahren und sieben Monaten als Cheftrainer auf der Bank.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.