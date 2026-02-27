Sollte man dem Wunsch nach Isolierung nachgeben?
„Keine Frage!“
Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal stellt er sich die Frage, ob man dem Wunsch nach Isolierung nachgeben sollte.
In Japan gibt es seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts einen gesellschaftlichen Trend, der sich Hikikomori nennt. Das Wort bedeutet so viel wie „sich zurückziehen“ oder „sich einschließen“, und die Leute, die es betreiben, tun genau dies: Sie kapseln sich vom Rest der Welt ab, drehen ihr den Rücken zu und lassen ihre Mitmenschen, ihre Schule und ihren Arbeitsplatz hinter sich.
