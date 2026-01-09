Nina Tomaselli: Streitlustig, aber mit Witz

Ausschüsse für interessierte Bürger öffnen

Ihre letzte Reise führte sie gemeinsam mit den Abgeordneten der anderen Fraktionen in den Deutschen Bundestag. Die Österreicher informierten sich dort über Liveübertragungen von Untersuchungsausschüssen – ein Thema, das den Nationalrat seit geraumer Zeit beschäftigt. Tomaselli schlägt vor, U-Ausschüsse wie Gerichtsverfahren für interessierte Bürger zu öffnen. Wenn man sich bisher zwischen den Fraktionen auf einen Modus für eine Liveübertragung nicht einigen konnte, könnte man zumindest diesem Vorbild aus Deutschland folgen.