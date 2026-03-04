Jos Verstappen: „Alle haben Max nur ausgelacht“

Max selbst ist natürlich bewusst, dass er allein die Regeln nicht ändern kann, dennoch wünscht er sich, dass die Piloten mehr in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. „Wir können durchaus Ratschläge geben, denn wir arbeiten im Simulator, testen Dinge und finden dabei auch Lösungswege. An diesem Punkt verstehen die Formel 1 oder die FIA manchmal nicht, wie wichtig die Piloten bei Entscheidungen sein können“, bemängelte der 71-fache GP-Sieger.