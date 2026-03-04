Vorteilswelt
„No bake“ – Black Cheesecake

Rezept der Woche
04.03.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heute gibt es einen Cheesecake der nicht gebacken werden muss. Tanja bereitet für „Philipp bewegt“ einen schwarzen Cheesecake zu, der geschmacklich und optisch gleichermaßen begeistert. Auf Social Media ist dieser schnelle „Kuchen“ jedenfalls ein virales Phänomen. Wird der „Black Cheesecake“ auch Philipp begeistern?

Black Cheesecake
Zutaten: Springform, 24 Oreo Kekse, 40g Butter, 200ml. Schlagobers, 1Pkg Sahnesteif, 80g Frischkäse, 125g magerer Topfen, Staubzucker
Zubereitung: 4 Kekse als Deko aufbehalten. Für den Boden die äußeren, schwarzen Kekse ablösen und von der Füllung trennen. Die Kekse zerkleinern. Jetzt Butter schmelzen und mit den Keksbröseln vermengen. Die Masse anschließend in eine Springform drücken. Den Rand etwas hochziehen. Den Keksboden im Kühlschrank kaltstellen.

(Bild: krone.tv)

Für die Creme das Obers mit Sahnesteif schlagen und ebenfalls kühl stellen. Nun den Frischkäse mit der weißen Füllung der Kekse vermengen. Dazu den Magertopfen mit Zucker verrühren und das geschlagene Obers unterheben. Die Creme auf dem kalten Keksboden gleichmäßig verteilen. Als Abschluss Keksstücke auf der Creme verteilen, den „Black Cheesecake“ im Kühlschrank kalt stellen und anschließend genießen.

