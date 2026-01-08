Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kreditkarte

JPMorgan übernimmt Apple Card von Goldman Sachs

Digital
08.01.2026 07:16
Goldman und Apple hatten 2023 angekündigt, ihre Partnerschaft zu beenden.
Goldman und Apple hatten 2023 angekündigt, ihre Partnerschaft zu beenden.(Bild: Apple)

JPMorgan Chase wird der neue Herausgeber der Apple-Kreditkarte ⁠und löst damit Goldman Sachs ab. Durch die Vereinbarung sollen nach Abschluss mehr als 20 Milliarden Dollar (rund 17 Milliarden Euro) an Kartenguthaben auf die Plattform von Chase übertragen werden, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. 

0 Kommentare

Goldman und Apple hatten 2023 angekündigt, ihre Partnerschaft zu beenden. Die 2019 eingeführte Apple-Kreditkarte ⁠bot Vorteile wie Gebührenfreiheit und Cashback. Die Schwierigkeiten der Bank im Privatkundengeschäft führten jedoch zu einem Überdenken der Allianz.

Für JPMorgan festigt der Schritt die Position im wichtigen Kreditkartengeschäft. Mastercard werde das Zahlungsnetzwerk für die Apple Card bleiben, hieß es weiter.

Für Goldman ist der Ausstieg ein weiterer Schritt bei der Abwicklung seiner Ambitionen im Privatkundengeschäft. „Mit dieser Transaktion schließen wir die Neuausrichtung unseres Privatkundengeschäfts im Wesentlichen ab“, sagte Vorstandschef David Solomon.

Die Transaktion soll den Gewinn von Goldman im vierten Quartal 2025 um etwa 46 Cent pro Aktie erhöhen. Grund dafür ist die Auflösung von Rückstellungen ⁠für Kreditausfälle in Höhe von 2,48 Milliarden Dollar. Dem stehen jedoch Belastungen der Nettoerlöse in Höhe von 2,26 Milliarden Dollar sowie Kosten von 38 Millionen Dollar gegenüber, teilte Goldman Sachs mit.

Die Vereinbarung unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich erst in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein. JPMorgan erwartet, im vierten Quartal 2025 eine Rückstellung für Kreditverluste in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar zu verbuchen. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
Krone Plus Logo
Neue Player, KI-Tricks
Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert
Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
Der chinesische Hersteller Unitree arbeitet an bezahlbaren menschenähnlichen Robotern mit ...
Krone Plus Logo
Roboter, KI, Falthandy
Diese Tech-Trends sollte man 2026 im Auge behalten
Würden Katzen den Dreame kaufen? Unser Test hinterlässt Zweifel.
Krone Plus Logo
Haustier-Luftreiniger
Viel Lärm um nichts: Dreames AP10 im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
120.985 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
113.180 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
110.363 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Digital
Nach Suizid:
Character.AI legt Streit um KI-Chatbot bei
Kreditkarte
JPMorgan übernimmt Apple Card von Goldman Sachs
Es ist nicht Dyson
Staubsaugerhersteller stellt Hypersportler vor
Krone Plus Logo
Wie man Tails einsetzt
Surfen wie Snowden: So hinterlassen Sie keine Spur
Bieterkampf
Warner lehnt weiteres Angebot von Paramount ab

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf