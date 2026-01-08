JPMorgan übernimmt Apple Card von Goldman Sachs

Die Transaktion soll den Gewinn von Goldman im vierten Quartal 2025 um etwa 46 Cent pro Aktie erhöhen. Grund dafür ist die Auflösung von Rückstellungen ⁠für Kreditausfälle in Höhe von 2,48 Milliarden Dollar. Dem stehen jedoch Belastungen der Nettoerlöse in Höhe von 2,26 Milliarden Dollar sowie Kosten von 38 Millionen Dollar gegenüber, teilte Goldman Sachs mit.