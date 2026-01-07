Eisglatte Straße: Pkw schlittert in Graben

Der Mann war gegen 22.45 Uhr auf der Hofsteigstraße unterwegs, als sich sein Pkw plötzlich selbstständig machte. Aufgrund des Glatteises geriet das Fahrzeug ins Schlittern und krachte in weiterer Folge in einen Graben. Beim Aufprall zog sich der Lenker nicht näher definierte Verletzungen zu – er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.