Eisglatte Straße: Pkw schlittert in Graben
Unfall in Lustenau
Die winterlichen Straßenverhältnisse in Vorarlberg sind Dienstagnacht einem Autofahrer in Lustenau zum Verhängnis geworden. Aufgrund des Glatteises schlitterte sein Fahrzeug in einen Straßengraben.
Der Mann war gegen 22.45 Uhr auf der Hofsteigstraße unterwegs, als sich sein Pkw plötzlich selbstständig machte. Aufgrund des Glatteises geriet das Fahrzeug ins Schlittern und krachte in weiterer Folge in einen Graben. Beim Aufprall zog sich der Lenker nicht näher definierte Verletzungen zu – er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen in weiterer Folge das erheblich beschädigte Unfallfahrzeug. Während der Unfallbearbeitung kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.
