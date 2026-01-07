Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall in Lustenau

Eisglatte Straße: Pkw schlittert in Graben

Vorarlberg
07.01.2026 13:10
Die Unfallstelle im Überblick.
Die Unfallstelle im Überblick.(Bild: Shourot Maurice)

Die winterlichen Straßenverhältnisse in Vorarlberg sind Dienstagnacht einem Autofahrer in Lustenau zum Verhängnis geworden. Aufgrund des Glatteises schlitterte sein Fahrzeug in einen Straßengraben. 

0 Kommentare

Der Mann war gegen 22.45 Uhr auf der Hofsteigstraße unterwegs, als sich sein Pkw plötzlich selbstständig machte. Aufgrund des Glatteises geriet das Fahrzeug ins Schlittern und krachte in weiterer Folge in einen Graben. Beim Aufprall zog sich der Lenker nicht näher definierte Verletzungen zu – er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht.

Der BMW wurde erheblich beschädigt.
Der BMW wurde erheblich beschädigt.(Bild: Shourot Maurice)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen in weiterer Folge das erheblich beschädigte Unfallfahrzeug. Während der Unfallbearbeitung kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -4°
Symbol wolkig
Bludenz
-7° / -4°
Symbol heiter
Dornbirn
-5° / -2°
Symbol wolkig
Feldkirch
-6° / -3°
Symbol heiter

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Ermittlungen laufen
Feuerdrama: Frau lag tot in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
107.115 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
105.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
95.685 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Vorarlberg
Unfall in Lustenau
Eisglatte Straße: Pkw schlittert in Graben
Ein Verletzter
Mega-Stau nach Auffahrunfall im Pfändertunnel
Kämpferisch stark
Schwärzler steht in Thailand bereits im Halbfinale
Krone Plus Logo
Margret Dünser
Zu Tisch beim Adel, zum Tee bei den Kennedys
Krone Plus Logo
Olympia-Held gesteht:
„Damals stand es bei mir wirklich Spitz auf Knopf“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf