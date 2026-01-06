Generalstaatsanwalt wirft den USA Terrorismus vor

Nach dem US-Angriff auf die venezolanische Hauptstadt Caracas und die Festnahme von Präsident Nicolás Maduro hat der Generalstaatsanwalt des südamerikanischen Landes den Vereinigten Staaten Terrorismus vorgeworfen.
„Der Militäreinsatz ohne eine Kriegserklärung oder eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats stellt eine illegale bewaffnete Aggression terroristischen Charakters dar“, sagte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab.
Die Festnahme von Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores erfülle außerdem den Tatbestand der Entführung. US-Elitesoldaten hatten Maduro in einer Kommandoaktion am Wochenende in Caracas gefangen genommen und in die Vereinigten Staaten gebracht. Am Montag erschien er erstmals vor einem Gericht in New York, wo ihm wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden soll.
Saab rief den zuständigen US-Richter auf, sich für nicht zuständig zu erklären, da ein Verfahren gegen einen Staatschef nicht in seinen Kompetenzbereich falle. Zudem forderte er die sofortige Freilassung Maduros.
