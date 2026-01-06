Generalstaatsanwalt wirft den USA Terrorismus vor

Die Festnahme von Maduro und seiner Ehefrau Cilia Flores erfülle außerdem den Tatbestand der Entführung. US-Elitesoldaten hatten Maduro in einer Kommandoaktion am Wochenende in Caracas gefangen genommen und in die Vereinigten Staaten gebracht. Am Montag erschien er erstmals vor einem Gericht in New York, wo ihm wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden soll.