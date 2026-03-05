Luxus-Boliden von „Peter“ – Handschellen klickten

Nur langsam kommen alle Details heraus, die Ermittler der Kriminalpolizei sind jedenfalls bis über beide Ohren in Aktenbergen versunken. Noch ist völlig unklar, wer jetzt genau Täter und Opfer ist. Ein Zwischenhändler steht ebenfalls im Visier der Ermittler, er bestreitet alle Vorwürfe. Aus Angst hat er aber schon „Schulden“ beglichen, so der Mann im Gespräch mit der „Krone“.